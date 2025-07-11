В Ростове-на-Дону раскрыли подпольное производство пиратских учебников
Полицейские изъяли 106 тыс. контрафактных экземпляров учебной литературы на 50 млн руб., которые были изготовлены в издательстве в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В Ростовской области мои коллеги из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и регионального Главка выявили крупное нарушение авторского права», — написала Волк в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, учебную литературу изготавливали в здании типографии в Ростове-на-Дону без согласования с правообладателем, а потом продавали оптом.
Сотрудники МВД отдали книги на экспертизу, после нее будет принято решение о возбуждении уголовного дела, говорится в сообщении.
В сентябре 2023 года издательская группы «Эксмо-АСТ» и Российский книжный союз сообщили, что оборот контрафактных копий книг в России резко вырос: с января по август 2023 года он увеличился вдвое год к году и достиг 1 млрд руб. Большинство продаж поддельной книжной продукции происходит через маркетплейсы, отметили тогда в изданиях. При этом, по словам участников рынка, цены могут быть в полтора-два раза ниже, чем у официальных поставщиков.
В апреле 2024 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело против специализированного издательства учебной и педагогической литературы «Просвещение». Поводом для этого стало поручение председателя Совфеда Валентины Матвиенко провести проверку в связи с резким ростом цен на учебники издательства. По словам Матвиенко, стоимость учебников в российских регионах увеличилась в 1,5 раза. При этом почти везде был зафиксирован их дефицит, заявляла глава Совфеда.
ФАС выявила, что «Просвещение», занимающее доминирующее положение на рынках издания школьных учебников по русскому языку, истории и биологии, «установила на них монопольно высокие цены».
Читайте РБК в Telegram.
Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео
Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста
Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео
В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео
Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия
Трамп анонсировал «важное заявление» по России
Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена
Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину
Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов