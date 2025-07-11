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В Ростове-на-Дону раскрыли подпольное производство пиратских учебников

В Ростове-на-Дону раскрыли подпольное производство пиратских учебников
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Полицейские изъяли 106 тыс. контрафактных экземпляров учебной литературы на 50 млн руб., которые были изготовлены в издательстве в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Ростовской области мои коллеги из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и регионального Главка выявили крупное нарушение авторского права», — написала Волк в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, учебную литературу изготавливали в здании типографии в Ростове-на-Дону без согласования с правообладателем, а потом продавали оптом.

Сотрудники МВД отдали книги на экспертизу, после нее будет принято решение о возбуждении уголовного дела, говорится в сообщении.

«Эксмо» сообщило об отсутствии претензий к издательству и владельцу
Общество
Олег Новиков

В сентябре 2023 года издательская группы «Эксмо-АСТ» и Российский книжный союз сообщили, что оборот контрафактных копий книг в России резко вырос: с января по август 2023 года он увеличился вдвое год к году и достиг 1 млрд руб. Большинство продаж поддельной книжной продукции происходит через маркетплейсы, отметили тогда в изданиях. При этом, по словам участников рынка, цены могут быть в полтора-два раза ниже, чем у официальных поставщиков.

В апреле 2024 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело против специализированного издательства учебной и педагогической литературы «Просвещение». Поводом для этого стало поручение председателя Совфеда Валентины Матвиенко провести проверку в связи с резким ростом цен на учебники издательства. По словам Матвиенко, стоимость учебников в российских регионах увеличилась в 1,5 раза. При этом почти везде был зафиксирован их дефицит, заявляла глава Совфеда.

ФАС выявила, что «Просвещение», занимающее доминирующее положение на рынках издания школьных учебников по русскому языку, истории и биологии, «установила на них монопольно высокие цены».

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Теги
Софья Полковникова
контрафакт учебники Ростов-на-Дону Ростовская область
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