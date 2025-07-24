«Замявший» уголовные дела зампрокурора Домодедово предстал перед судом
Тверской суд Москвы назначил запрет определенных действий первому заместителю Домодедовского городского прокурора Вадиму Хлюстову в качестве меры пресечения на время расследования дела о превышении должностных полномочий, сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Хлюстова Вадима Викторовича», — говорится в сообщении.
Там уточнили, что бывшего зампрокурора обвиняют по п. «в» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса — превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан с тяжкими последствиями. Наказание по статье — от трех до десяти лет лишения свободы.
Согласно материалам дела, Хлюстов несколько месяцев держал у себя несколько уголовных дел и не давал им ход. Среди них было дело в отношении мужчины, пытавшегося в 2024 году сжечь ребенка, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. «Коммерсантъ» уточняет, что инцидент произошел, когда фигурант дела бросил бутылку с коктейлем Молотова в автомобиль бывшей супруги.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ