В Цхинвале повредили лицо у установленного в июне памятника Сталину
В Цхинвале повредили памятник Иосифу Сталину, местные власти выясняют, при каких обстоятельствах его могли разбить, сообщила РБК глава комитета информации и печати Южной Осетии Мария Котаева.
«[Памятник] стоит в целости и невредимости там, где он был установлен. <...> Но там частично отломлен нос у бюста, у лица. И сейчас там выясняют, это была драка или потасовка, при каких именно обстоятельствах повредили памятник», — заявила Котаева, добавив, что происшествие, по предварительной информации, произошло в ночь на 24 июля.
По ее словам, в городе еще один памятник Сталину «целый и невредимый» стоит во дворе прокуратуры.
Ранее телеграм-канал «Сапа Цхинвал» сообщил, что в Цхинвале неизвестные разбили памятник Сталину, стоящий около завода на улице Харебова, молотком.
По данным источника «Сапы», трое человек в капюшонах пришли к предприятию 22 июля. Один из них молотком разбил лицо статуи, снеся нос и глаз.
Памятник Сталину установили 21 июня в этом году. Идея создания монумента принадлежит главе хлебокомбината.
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