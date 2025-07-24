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Политика ,  
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В Цхинвале повредили лицо у установленного в июне памятника Сталину

Памятник Иосифу Сталину, поврежденный в&nbsp;Цхинвале
Памятник Иосифу Сталину, поврежденный в Цхинвале (Фото: sapa_tskhinval / Telegram)

В Цхинвале повредили памятник Иосифу Сталину, местные власти выясняют, при каких обстоятельствах его могли разбить, сообщила РБК глава комитета информации и печати Южной Осетии Мария Котаева.

«[Памятник] стоит в целости и невредимости там, где он был установлен. <...> Но там частично отломлен нос у бюста, у лица. И сейчас там выясняют, это была драка или потасовка, при каких именно обстоятельствах повредили памятник», — заявила Котаева, добавив, что происшествие, по предварительной информации, произошло в ночь на 24 июля.

По ее словам, в городе еще один памятник Сталину «целый и невредимый» стоит во дворе прокуратуры.

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Фото:filimonov_official / Telegram

Ранее телеграм-канал «Сапа Цхинвал» сообщил, что в Цхинвале неизвестные разбили памятник Сталину, стоящий около завода на улице Харебова, молотком.

По данным источника «Сапы», трое человек в капюшонах пришли к предприятию 22 июля. Один из них молотком разбил лицо статуи, снеся нос и глаз.

Памятник Сталину установили 21 июня в этом году. Идея создания монумента принадлежит главе хлебокомбината.

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