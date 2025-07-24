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Бизнес ,  
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Mars ответил на решение «Пятерочки» остановить продажу Snickers и Twix

Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press

Компания Mars выразила сожаление из-за решения российского ретейлера X5 остановить закупку части продукции, которую производит «дочка» американской компании в России. Производитель надеется на поиск взаимовыгодного решения, сообщил РБК представитель Mars в России.

«Мы сожалеем о таком шаге со стороны наших партнеров и при этом благодарны X5 за многолетние плодотворные отношения, сложившиеся между нами. Сейчас мы прилагаем все усилия для поиска взаимовыгодного решения. Ведь в конечном итоге у нас общая цель — предлагать потребителям качественный продукт по доступной цене», — рассказал представитель компании.

Речь идет о поставках товаров в категории шоколадных батончиков, конфет (весовые, фасованные и в наборах), драже и жевательной резинки.

В пресс-службе X5 сообщили, что приняли решение остановить отгрузки продукции Mars в свои магазины «Пятерочка» и «Перекресток» из-за несоответствия предложенных условий «принципам справедливого ценообразования». Запасов продукции хватит примерно на два месяца, а затем владелец торговых сетей планирует заменить ее аналогами.

Mars опровергла остановку производства в России ее кормов для животных
Бизнес
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Mars выпускает и продает в России шоколадные батончики и конфеты Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, «Коркунов», драже M&Ms и Skittles, жевательную резинку Orbit, Eclipse и Wrigley's.

По данным рейтинга аналитической компании NTech-500, у брендов компании высокие продажи в группе «прикассовая кондитерка». Например, шоколадные батончики Snickers занимали в этой категории второе место после Kinder, который производит итальянская компания Ferrero.

Поставки кормов для животных (Mars выпускает марки Pedigree, Whiskas, Kitekat, Perfect Fit, Sheba, Royal Canin) продолжатся, уточнил источник РБК в компании.

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Теги
Полина Минаева
Mars Пятерочка Россия торговая сеть
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