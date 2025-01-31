Mars опровергла остановку производства в России ее кормов для животных
Компания Mars, которая владеет брендами кормов для животных Pedigree, Whiskas, Royal Canin и Sheba, опровергла информацию об исчезновении ее продукции с российского рынка. Об этом РБК сообщил представитель компании.
«Все линейки наших кормов для животных производятся в полном объеме, снижение не планируется. Наша продукция более чем на 90% производится из российского сырья. У нас есть и запас кормовых добавок, и альтернативные варианты рецептур», — отметил он.
В компании добавили, что также обратились в Россельхознадзор с просьбой аттестовать зарубежное предприятие, производящее используемый компанией ингредиент.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что корма Whiskas, Felix, Chappi, Pedigree, Pro Plan, «Гурмэ» и «Дарлинг» могут временно исчезнуть из продажи в России из-за запрета на ввоз добавок для их изготовления из-за вспышки вируса ящура в Евросоюзе.
С 20 января Россельхознадзор ввел запрет на ввоз всех восприимчивых к ящуру животных из ЕС, исходя из принципа предосторожности и с целью профилактики заноса возбудителя.
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