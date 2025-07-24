Правительство рассказало об итогах первого за 3 месяца визита Пашиняна в Россию

Власти рассказали об итогах первого за 3 месяца визита Пашиняна в Россию

Михаил Мишустин провел встречу с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, 24 июля 2025 года (Фото: Правительство России / Telegram)

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с главой правительства Армении Николом Пашиняном, который прибыл в Россию на Международную конференцию по охране природы и окружающей среды, сообщила пресс-служба правительства.

В ходе переговоров главы правительств обсудили взаимодействия двух стран в вопросах торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сфер, а также отметили важность создания условий для реализации совместных проектов.

Мероприятия Международной экологической конференции пройдут в Республике Алтай с 24 по 26 июля. В них примут участие делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Как сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин, «приедут высокие гости».

Предыдущий визит Пашиня, а Россию состоялся 9 мая, он посетил парад Победы почти три месяца назад.