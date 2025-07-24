Власти рассказали об итогах первого за 3 месяца визита Пашиняна в Россию
Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с главой правительства Армении Николом Пашиняном, который прибыл в Россию на Международную конференцию по охране природы и окружающей среды, сообщила пресс-служба правительства.
В ходе переговоров главы правительств обсудили взаимодействия двух стран в вопросах торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сфер, а также отметили важность создания условий для реализации совместных проектов.
Мероприятия Международной экологической конференции пройдут в Республике Алтай с 24 по 26 июля. В них примут участие делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Как сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин, «приедут высокие гости».
Предыдущий визит Пашиня, а Россию состоялся 9 мая, он посетил парад Победы почти три месяца назад.
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