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Политика ,  
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Власти рассказали об итогах первого за 3 месяца визита Пашиняна в Россию

Правительство рассказало об итогах первого за 3 месяца визита Пашиняна в Россию
Михаил Мишустин провел встречу с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, 24 июля 2025 года
Михаил Мишустин провел встречу с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, 24 июля 2025 года (Фото: Правительство России / Telegram)

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с главой правительства Армении Николом Пашиняном, который прибыл в Россию на Международную конференцию по охране природы и окружающей среды, сообщила пресс-служба правительства.

В ходе переговоров главы правительств обсудили взаимодействия двух стран в вопросах торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сфер, а также отметили важность создания условий для реализации совместных проектов.

Пашинян отправится в Россию с двухдневным визитом
Политика
Никол Пашинян

Мероприятия Международной экологической конференции пройдут в Республике Алтай с 24 по 26 июля. В них примут участие делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Как сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин, «приедут высокие гости».

Предыдущий визит Пашиня, а Россию состоялся 9 мая, он посетил парад Победы почти три месяца назад.

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Александра Озерова
Никол Пашинян Михаил Мишустин встреча переговоры Армения конференция
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Михаил Мишустин фото
Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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