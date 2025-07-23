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Политика ,  
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Пашинян отправится в Россию с двухдневным визитом

Пашинян 24 июля приедет в Россию и посетит конференцию по охране природы
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Илья Питалев / ТАСС)

Премьер Армении Никол Пашинян 24 июля отправится в Россию с двухдневным визитом.Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Председатель правительства примет участие в Международной конференции по охране природы и окружающей среды», — говорится в сообщении.

Детали поездки не уточняются.

Мероприятия Международной экологической конференции пройдут в Республике Алтай с 24 по 26 июля. Ожидается, что в ней примут участие делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Как сообщал российский премьер Михаил Мишустин, «приедут высокие гости».

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