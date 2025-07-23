Пашинян отправится в Россию с двухдневным визитом
Премьер Армении Никол Пашинян 24 июля отправится в Россию с двухдневным визитом.Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
«Председатель правительства примет участие в Международной конференции по охране природы и окружающей среды», — говорится в сообщении.
Детали поездки не уточняются.
Мероприятия Международной экологической конференции пройдут в Республике Алтай с 24 по 26 июля. Ожидается, что в ней примут участие делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Как сообщал российский премьер Михаил Мишустин, «приедут высокие гости».
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