Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Кирилл Датешидзе

Кирилл Датешидзе (Фото: Драматический театр «Комедианты»)

Советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, педагог Кирилл Датешидзе умер в возрасте 78 лет. Смерть артиста подтвердили его ученики из «Мастерской К.Л. Датешидзе» в социальных сетях.

«Сегодня ушел из жизни наш любимый педагог, наш мастер Кирилл Леонидович Датешидзе. Спасибо всем, кто поддерживал и помогал. <...> Он продолжается в каждом из нас. Мы помним и любим Вас, Кирилл Леонидович», — говорится в некрологе.

Актер скончался после длительной болезни, он боролся с онкологией, рассказал его друг Владимир Котов в «ВКонтакте».

Датешидзе окончил Ленинградский Государственный институт театра, музыки и кинематографии. Он играл в Ленинградском Театре драмы и комедии (Театр на Литейном), с 1991 года входил в состав труппы Санкт-Петербургского академического театра комедии имени Н. П. Акимова, а также сотрудничал с Санкт-Петербургским государственным драматическим театром «Комедианты».

Датешидзе преподавал актерское мастерство в различных вузах Санкт-Петербурга, в том числе в Театральной академии и актерской школе при киностудии «Ленфильм».

Актер снялся в более 40 проектов, среди них — «Шаги императора», «Третий дубль», «Империя под ударом», «Последнее путешествие Синдбада», «Бандитский Петербург», Что и требовалось доказать», «Условный мент», «Великолепная пятерка», а также «Улицы разбитых фонарей». В первом сезоне сериала Датешизде сыграл роль адвоката Эдуарда Геворкяна.