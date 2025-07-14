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ТАСС узнал причину смерти кинорежиссера Юрия Мороза

ТАСС: режиссер Юрий Мороз умер от рака поджелудочной железы
Юрий Мороз
Юрий Мороз (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Причина смерти российского актера, кинорежиссера, сценариста и продюсера Юрия Мороза — рак поджелудочной железы, сообщил ТАСС источник, близкий к окружению актера.

«Юрий Павлович болел длительный период — у него был рак поджелудочной железы», — рассказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о причине смерти.

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Юрий Мороз

Мороз скончался на 69-м году жизни. Мороз окончил школу-студию МХАТ и режиссерский факультет ВГИКа. Его дебютной актерской работой стала дилогия Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». Известность ему принесла роль Тони в мюзикле «Принцесса цирка». В 1979–1987 годах он играл в «Ленкоме».

Актер также снялся в детективах «Тайна черных дроздов» и «Визит к минотавру», сыграл почтальона в «Мэри Поппинс, до свидания!».

В качестве режиссера Мороз снял первые четыре сезона телесериала «Каменская» и сериал «Угрюм-река». В 2009 году он экранизировал роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы».

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Кино режиссер смерть Россия Юрий Мороз
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