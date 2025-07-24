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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе по предприятиям ВПК и энергообъектам Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетического комплекса, обеспечивающим деятельность ВСУ, сообщило Минобороны.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — уточнило военное ведомство в телеграм-канале.

Минобороны сообщило о шести сбитых авиабомбах, ракете «Нептун» и 256 БПЛА
Политика
Фото:Минобороны России

ВС России нанесли поражение цехам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации ВСУ в 136 районах, говорится в сводке ведомства.

Российские средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб, управляемую ракету большой дальности «Нептун», а также 217 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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Полина Минаева
Минобороны ВС России Украина ВПК
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