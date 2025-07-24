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Сенатор предложил запретить ПВЗ и дарксторы на первых этажах жилых домов

Сенатор Голов предложил запретить ПВЗ и дарксторы на первых этажах жилых домов
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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сенатор Олег Голов направил письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением запретить дарксторы и пункты выдачи заказов (ПВЗ) на первых этажах жилых домов в России, сообщает газета «Известия».

Голов выступил с инициативой «в связи с многочисленными жалобами граждан на шум, загруженность дворов, загрязнение и угрозы безопасности, вызванные деятельностью объектов дистанционной торговли в жилой застройке», следует из письма, оказавшегося в распоряжении издания.

По мнению Голова, отсутствие юридического определения понятия «даркстор» позволяет компаниям обходить санитарные и жилищные нормы, что приводит к нарушению прав граждан.

Сенатор отметил, что «проблема становится особенно острой» в старых районах с плотной застройкой: там грузовой транспорт блокирует подъезды и мешает движению пешеходов, а шум и загазованность ухудшают условия проживания.

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