ФСБ задержала девять россиян за призывы к убийствам военных и силовиков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в восьми регионах девять россиян, призывавших к убийствам российских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, сообщил Центр общественных связей ФСБ России (ЦОС).
Призывы к убийствам подозреваемые размещали в социальных сетях и мессенджерах.
Россиян задержали на территории Краснодарского края, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областей и Еврейской автономной области.
В отношении задержанных возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 (пропаганда терроризма) и ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности) Уголовного кодекса России. Статьи предусматривают наказание до семи лет лишения свободы.
Подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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