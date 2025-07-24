ФСБ задержала девять россиян за призывы к убийствам военных и силовиков

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в восьми регионах девять россиян, призывавших к убийствам российских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, сообщил Центр общественных связей ФСБ России (ЦОС).

Призывы к убийствам подозреваемые размещали в социальных сетях и мессенджерах.

Россиян задержали на территории Краснодарского края, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областей и Еврейской автономной области.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 (пропаганда терроризма) и ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности) Уголовного кодекса России. Статьи предусматривают наказание до семи лет лишения свободы.

Подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.