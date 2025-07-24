РСТ оценил опасность для туристов из-за перестрелки Таиланда и Камбоджи
Находящиеся в Таиланде российские туристы в безопасности, обострение конфликта не затрагивает их. Об этом РБК сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
«Все экскурсии в Камбоджу, ранее пользовавшиеся спросом, отменены с момента возникновения напряженности на границе. В настоящее время российские туристы находятся в полной безопасности», — рассказала член РСТ, гендиректор туроператора Satmarket Ирина Сетун.
Ранее армейское командование Таиланда сообщило об обстреле системами залпового огня со стороны Камбоджи, в ответ был нанесен авиаудар.
Бои начались с перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке. Они идут по меньшей мере в шести местах, заявил тайский контр-адмирал Сурасан Конгсири.
МИД Таиланда сообщил, что в результате атаки камбоджийских «Градов» по гражданским объектам есть погибшие и раненые.
Четыре граничащие с Камбоджей провинции Таиланда объявили эвакуацию жителей.
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