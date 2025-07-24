В Амурской области начали поиски пропавшего Ан-24 с пассажирами

Ан-24 (Фото: Антон Беловодченко / Shutterstock)

Для поисков пропавшего в Амурской области самолета Ан-24 задействованы все необходимые силы и средства, сообщил губернатор Василий Орлов.

По сообщению оперативных служб, пропал с радаров Ан-24, который летел из Благовещенска в Тынду, написал губернатор в телеграм-канале.

По предварительным данным, на борту самолета находились 43 пассажира (из них — пять детей) и шесть членов экипажа.

Спасатели МЧС направлены на поиски пропавшего самолета.

Тайга осложняет поиски Ан-24, основные работы ведутся с воздуха, сообщили оперативные службы ТАСС. Пропавший в Амурской области пассажирский Ан-24 не подавал сигналов о проблеме в воздухе, рассказал источник.