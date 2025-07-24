В Амурской области начали поиски пропавшего Ан-24 с пассажирами
Для поисков пропавшего в Амурской области самолета Ан-24 задействованы все необходимые силы и средства, сообщил губернатор Василий Орлов.
По сообщению оперативных служб, пропал с радаров Ан-24, который летел из Благовещенска в Тынду, написал губернатор в телеграм-канале.
По предварительным данным, на борту самолета находились 43 пассажира (из них — пять детей) и шесть членов экипажа.
Спасатели МЧС направлены на поиски пропавшего самолета.
Тайга осложняет поиски Ан-24, основные работы ведутся с воздуха, сообщили оперативные службы ТАСС. Пропавший в Амурской области пассажирский Ан-24 не подавал сигналов о проблеме в воздухе, рассказал источник.
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