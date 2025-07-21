В Новороссийске при взрыве газа в жилом доме погиб один мужчина

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В результате взрыва в многоквартирном доме в Новороссийске погиб один человек, сообщил мэр Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.

«К большому сожалению, погиб пожилой мужчина 1929 года рождения», — говорится в сообщении.

По его словам, жильцам поврежденных квартир предоставлены места в пункте временного размещения в гостинице «Новороссийск». Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

По данным МЧС Краснодарского края, инцидент произошел из-за взрыва газа.

Пожар локализовали. Он распространился на площадь 300 квадратных метров, для его тушения были задействованы 20 человек личного состава и 8 единиц техники. 25 человек были эвакуированы.