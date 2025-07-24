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WSJ узнала, что Байден продал права на свои мемуары за $10 млн

WSJ: Байден продал права на публикацию своих мемуаров за $10 млн

Бывший президент США Джо Байден продал свои президентские мемуары издательству Hachette Book Group за аванс в размере $10 млн, сообщает The Wall Street Journal cо ссылкой на информированные источники.

Издательство Little, Brown & Co., входящее в состав Hachette, пока не объявило точную дату выхода мемуаров, сообщила газета. Сделку с издательством провело Creative Artists Agency (CAA).

Газета напомнила, что в 2017 году права на мемуары экс-президента Барака Обамы и бывшей первой леди Мишель Обамы продали за $60 млн, а автобиографию Билла Клинтона «Моя жизнь» (2004) — за $15 млн.

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В 2017–2020 годах агентство CAA также помогало выпустить Байдену другие мемуары под названием «Обещай мне, папа: год надежды, испытаний и цели» (2017). В книге автор описывает свои чувства после смерти старшего сына, Бо Байдена, в 2015 году от опухоли мозга.

В феврале 2025 года стало известно о другой книге про президентство Байдена, авторами которой стали два журналиста — Джейк Тэппер из CNN и Алекс Томпсон из Axios. Книга называется «Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие и катастрофическое решение баллотироваться еще раз».

По информации Fox News, в книге журналисты заявляют, что Байден с трудом мог составить связные предложения и его команда пыталась скрыть ухудшение умственных способностей лидера. Речь идет, в частности, о провальном выступлении бывшего президента на предвыборных дебатах в 2024 году, после которых он вышел из предвыборной гонки.

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Полина Харчевникова
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