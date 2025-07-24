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Общество ,  
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В Приамурье из-за грозы без света остались девять населенных пунктов

Девять населенных пунктов Амурской области остались без электричества из-за грозы, сообщает МЧС региона.

«В данный момент без электроснабжения остаются 9 населенных пунктов в 4 муниципальных образованиях (Белогорский МО, Ромненский МО. г. Белогорск, г.Свободный)», — говорится в сообщении.

До этого без света также остался Ивановский муниципальный округ, позднее там восстановили электроснабжение. В Белогорск направилась аэромобильная группировка регионального МЧС, в том числе специалисты беспилотных авиационных систем, уточнило ведомство.

В Иркутской области произошло аварийное отключение электричества
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Об отключении электричества из-за ураганного ветра в Белогорске и районе ранее сообщил глава города Станислав Мелюков. Позднее он объявил о введении в городе ЧС из-за серьезных последствий ночной непогоды.

«Город сейчас без электроэнергии, воды и практически без связи. Но все под контролем», — написал он в своем телеграм-канале.

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Полина Харчевникова
Приамурье отключение электричества МЧС
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