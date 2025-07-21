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Общество ,  
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В Иркутской области произошло аварийное отключение электричества

Почти 40 тыс. жителей Иркутской области остались без света

В Иркутской области 20 населенных пунктов оказались без света из-за аварийного отключения электричества, сообщает пресс-служба МЧС региона.

«На 08:00 (ирк) (03:00 мск. — РБК) 21.07.2025 г. аварийно отключены от электроснабжения остаются 20 н.п. в 4 МО (г. Зима, Зиминский район, Усть-Удинский, Балаганский районы), 8562 дома, в которых проживают 39627 человек, из них 11301 ребенок, 44 СЗО (социально значимых объекта. — РБК)», — говорится в сообщении.

Причину отключения ведомство не уточнило. Электричество восстанавливают 25 человек девяти аварийно-восстановительных бригад, а также девять единиц техники.

Позднее глава региона Игорь Кобзев сообщил, что аварийные отключения произошли из-за штормового фронта. По его данным, без света оказался 91 населенный пункт в шести муниципальных образованиях: Зима, Зиминский, Куйтунский, Балаганский, Заларинский, Аларский районы.

«Под отключения попали 17 337 домов, в которых проживают 52 243 человека, а также 97 социально значимых объектов. Пострадавших среди населения нет», — уточнил губернатор.

В результате непогоды упали 18 деревьев и обрушились 17 опор на линиях электропередач. Электроснабжение большей части населения уже восстановили в Иркутске, Иркутском и Шелеховском районах.

Без света пока остается часть домов на девяти улицах Иркутска и близлежащих садоводствах, а также около 5 тыс. объектов в шести районах региона.

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Ранее, 17 июля, в Калининградской области произошел перебой с подачей электричества. Причиной отключения генераторов энергоблоков на Прегольской ТЭС стало внешнее короткое замыкание. Как уточнили в пресс-службе филиала Калининградской ТЭЦ-2, отключение стало следствием срабатывания «технологических защит».

С перебоями с электричеством столкнулись многие районы Калининграда, в том числе Чкаловск и Сельма, а также Балтийск, Пионерск, Янтарный, Железнодорожный и другие города и поселки области.

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Полина Харчевникова
Иркутская область отключение электричества МЧС
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