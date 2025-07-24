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Военная операция на Украине ,  
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Умеров заявил, что Киев настаивает на безусловном прекращении огня

Умеров: Украина продолжает настаивать на полном и безусловном прекращении огня
Сюжет
Военная операция на Украине

Киев настаивает на безусловном прекращении огня, заявил глава украинской переговорной делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, передает «Укринформ».

«Украина продолжает настаивать на полном и безусловном прекращении огня как необходимой основе для эффективной дипломатии. Мы готовы к прекращению огня уже сейчас и к началу содержательных мирных переговоров», — сказал он.

Умеров подчеркнул, что перемирие должно включать полное «прекращение ударов по гражданской и критической инфраструктуре».

Мединский подтвердил выполнение гуманитарных договоренностей с Украиной
Политика
Владимир Мединский во время пресс-подхода после завершения переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, Турция, 23 июля 2025 года

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 23 июля. Стороны обсудили меморандумы по урегулированию, предложение о периодическом 24-48 часовом перемирии на линии соприкосновения, а также возвращение в том числе и гражданских лиц, заявил глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

По словам Умерова, Киев предложил Москве провести до конца августа встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, и чтобы при этом присутствовали президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп. Мединский сказал, что для встречи президентов необходимо проработать мирное соглашение.

Первые два раунда переговоров прошли 16 мая и 2 июня.

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Персоны
Полина Харчевникова
Рустем Умеров Киев прекращение огня переговоры
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Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
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