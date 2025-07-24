Умеров заявил, что Киев настаивает на безусловном прекращении огня
Киев настаивает на безусловном прекращении огня, заявил глава украинской переговорной делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, передает «Укринформ».
«Украина продолжает настаивать на полном и безусловном прекращении огня как необходимой основе для эффективной дипломатии. Мы готовы к прекращению огня уже сейчас и к началу содержательных мирных переговоров», — сказал он.
Умеров подчеркнул, что перемирие должно включать полное «прекращение ударов по гражданской и критической инфраструктуре».
Третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 23 июля. Стороны обсудили меморандумы по урегулированию, предложение о периодическом 24-48 часовом перемирии на линии соприкосновения, а также возвращение в том числе и гражданских лиц, заявил глава российской переговорной группы Владимир Мединский.
По словам Умерова, Киев предложил Москве провести до конца августа встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, и чтобы при этом присутствовали президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп. Мединский сказал, что для встречи президентов необходимо проработать мирное соглашение.
Первые два раунда переговоров прошли 16 мая и 2 июня.
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