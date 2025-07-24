Трамп заявил о завершающей стадии торговых переговоров с Китаем
Вашингтон находится на заключительной стадии переговоров о торговой сделке с Пекином, заявил американский президент Дональд Трамп во время выступления на конференции, посвященной развитию искусственного интеллекта. Трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.
Он рассказал, что Вашингтон предложил сделку Евросоюзу. В случае, если ЕС согласится «открыть союз для американского бизнеса», США позволят «платить более низкие пошлины», уточнил Трамп.
Президент США также отметил, что накануне заключил аналогичную сделку с Филиппинами и Индонезией.
«Мы находимся в процессе завершения сделки с Китаем», — сказал Трамп (цитата по ТАСС).
США начали поэтапное повышение тарифов на китайские товары в феврале 2025 года. К апрелю совокупная ставка достигла 145%, Белый дом пригрозил повысить ее до 245%, а Пекин ответил собственными пошлинами. Впоследствии обе стороны договорились о перемирии сроком на 90 дней: Вашингтон согласился снизить пошлины до 30%, Пекин — с 125 до 10%.
Но после временного перемирия ситуация «несколько зашла в тупик», признавал Минфин США. В конце июня Трамп объявил о новой торговой сделке, заключенной с Китаем, в рамках которого Вашингтон снизит пошлины на китайские товары до 55%, а Пекин — на американские до 10%.
Накануне США и Япония заключили торговую сделку для урегулирования вопроса с пошлинами. Она включает инвестиции со стороны Японии в США в размере $550 млрд, открытие японского рынка для американских товаров, тарифы на товары из США в размере 15% и так далее. Трамп ранее угрожал Токио 25-процентной зеркальной пошлиной.
Переговоры о пошлинах ведутся также между ЕС и США. На некоторые категории продукции тарифы уже введены, в целом на товары из Европы Трамп угрожал ввести пошлину 30%. Брюссель заявлял, что надеется на сделку, но не исключал введение контрмер в случае ее провала.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ