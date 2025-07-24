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Торговая война США ,  
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Трамп заявил о завершающей стадии торговых переговоров с Китаем

Трамп: мы находимся в процессе завершения сделки с Китаем
Сюжет
Торговая война США

Вашингтон находится на заключительной стадии переговоров о торговой сделке с Пекином, заявил американский президент Дональд Трамп во время выступления на конференции, посвященной развитию искусственного интеллекта. Трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

Он рассказал, что Вашингтон предложил сделку Евросоюзу. В случае, если ЕС согласится «открыть союз для американского бизнеса», США позволят «платить более низкие пошлины», уточнил Трамп.

Президент США также отметил, что накануне заключил аналогичную сделку с Филиппинами и Индонезией.

«Мы находимся в процессе завершения сделки с Китаем», — сказал Трамп (цитата по ТАСС).

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США начали поэтапное повышение тарифов на китайские товары в феврале 2025 года. К апрелю совокупная ставка достигла 145%, Белый дом пригрозил повысить ее до 245%, а Пекин ответил собственными пошлинами. Впоследствии обе стороны договорились о перемирии сроком на 90 дней: Вашингтон согласился снизить пошлины до 30%, Пекин — с 125 до 10%.

Но после временного перемирия ситуация «несколько зашла в тупик», признавал Минфин США. В конце июня Трамп объявил о новой торговой сделке, заключенной с Китаем, в рамках которого Вашингтон снизит пошлины на китайские товары до 55%, а Пекин — на американские до 10%.

Накануне США и Япония заключили торговую сделку для урегулирования вопроса с пошлинами. Она включает инвестиции со стороны Японии в США в размере $550 млрд, открытие японского рынка для американских товаров, тарифы на товары из США в размере 15% и так далее. Трамп ранее угрожал Токио 25-процентной зеркальной пошлиной.

Переговоры о пошлинах ведутся также между ЕС и США. На некоторые категории продукции тарифы уже введены, в целом на товары из Европы Трамп угрожал ввести пошлину 30%. Брюссель заявлял, что надеется на сделку, но не исключал введение контрмер в случае ее провала.

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Персоны
Полина Харчевникова
Дональд Трамп США Китай переговоры торговая война
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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