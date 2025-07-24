В зоне спецоперации погиб легкоатлет, победитель Кубка России Катунин
Курский легкоатлет, призер всероссийских соревнований Евгений Катунин погиб в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства Курской области. Ему было 25 лет.
«В 2022 году через несколько месяцев после начала СВО (специальная военная операция. — РБК) Евгений решил встать на защиту Родины. Погиб на Донбассе. Соболезнуем родным и близким», — говорится в сообщении.
Евгений Катунин родился 24 ноября 1999 года. Он занимался бегом с барьерами в спортивной школе «Виктория» и в школе олимпийского резерва имени Николая Яковлева.
Катунин достиг результатов в легкой атлетике, став победителем Кубка России и неоднократным призером чемпионатов страны и Центрального федерального округа. Молодой спортсмен был отмечен в числе наиболее перспективных атлетов на всероссийском конкурсе общественного признания «Вершина».
В настоящее время Катунин продолжает удерживать звание рекордсмена Курской области в беге на 110 метров с барьерами. В 2021 году он был удостоен звания мастера спорта России.
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