В зоне спецоперации погиб актер Тобольского драмтеатра
Артист Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова Константин Орлов погиб 7 июля в зоне военной операции на Украине, сообщило учреждение в телеграм-канале.
«Это невосполнимая утрата для театра и всего региона», — говорится в сообщении.
Орлову было 53 года, у него остались жена и двое несовершеннолетних детей.
Прощание с артистом состоится 18 июля в ритуальном зале, после этого пройдет отпевание в часовне на Алемасовском кладбище, затем погибшему отдадут воинские почести.
Орлов родился в Шадринске Курганской области. После окончания Екатеринбургского государственного театрального института он работал в Курганском областном драматическом театре и Арзамасском драматическом театре.
В Тобольском драмтеатре Орлов проработал 25 лет. В разные годы артист сыграл роли почти в 60 спектаклях театра.
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