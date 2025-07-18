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Военная операция на Украине ,  
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В зоне спецоперации погиб актер Тобольского драмтеатра

Актер Тобольского драмтеатра Константин Орлов погиб в зоне спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине
Константин Орлов
Константин Орлов (Фото: Тобольский драмтеатр)

Артист Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова Константин Орлов погиб 7 июля в зоне военной операции на Украине, сообщило учреждение в телеграм-канале.

«Это невосполнимая утрата для театра и всего региона», — говорится в сообщении.

Орлову было 53 года, у него остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Прощание с артистом состоится 18 июля в ритуальном зале, после этого пройдет отпевание в часовне на Алемасовском кладбище, затем погибшему отдадут воинские почести.

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Орлов родился в Шадринске Курганской области. После окончания Екатеринбургского государственного театрального института он работал в Курганском областном драматическом театре и Арзамасском драматическом театре.

В Тобольском драмтеатре Орлов проработал 25 лет. В разные годы артист сыграл роли почти в 60 спектаклях театра.

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Теги
Полина Минаева
Тобольск театр Россия Военная операция на Украине
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