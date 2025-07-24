В Осетии предупредили о замедлении интернета из-за угрозы дронов
В Северной Осетии объявили угрозу атаки беспилотников, в связи с этим в регионе могут быть проблемы с интернетом, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
«В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильного интернета», — написал он в своем телеграм-канале.
Глава также отметил круглосуточную работу оперативного штаба.
После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам дронов Вооруженных сил Украины, на фоне этого объявляют угрозу атак беспилотников.
Ранее угрозу атаки беспилотников ввели также в Ставропольском крае и на территории Кабардино-Балкарии. На момент создания материала, режим все еще действует, его ввели в 0:18 мск и 0:35 мск соответственно.
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