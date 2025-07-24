В Ставропольском крае объявили угрозу атаки беспилотников

Угрозу атаки беспилотников объявили в Ставропольском крае, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность», — написал он в своем телеграм-канале в 0:18 мск.

Позднее, в 0:35 мск, угрозу атаки беспилотников объявили также на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков.

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам дронов Вооруженных сил Украины, на фоне этого объявляют угрозу атак беспилотников. В Ставрополье тревога звучала также в начале июля.