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Военная операция на Украине ,  
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В Ставропольском крае объявили угрозу атаки беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Угрозу атаки беспилотников объявили в Ставропольском крае, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность», — написал он в своем телеграм-канале в 0:18 мск.

Позднее, в 0:35 мск, угрозу атаки беспилотников объявили также на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков.

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После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам дронов Вооруженных сил Украины, на фоне этого объявляют угрозу атак беспилотников. В Ставрополье тревога звучала также в начале июля.

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Теги
Полина Харчевникова
Ставропольский край беспилотники угроза Владимир Владимиров
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