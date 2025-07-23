В Петербурге избили мужчину и отобрали у него более 7 млн рублей
В Санкт-Петербурге в Невском районе у уроженца Украины на улице вырвали пакет с 7,3 млн руб., сообщает «Фонтанка».
По данным издания, 22 июля 53-летнего мужчину, получившего российское гражданство в 2017 году, доставили в Александровскую больницу с черепно-мозговыми травмами, переломом костей носа и ссадинами с ушибами.
Нападавшего задержали спустя три часа, в его автомобиле марки Dodge нашли три пластины с русским и белорусскими номерами, денег в салоне не было.
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным телеканала «78», преступником оказался 53-летний безработный житель Дунайского проспекта.
Пострадавший написал заявление в полицию, в котором указал, что напавший был в маске. Он нанес ему три удара по лицу и вырвал пакет, в котором лежали деньги.
Ранее в Санкт-Петербурге силовики задержали мошенника, который обманом убедил трех пенсионеров передать ему более 15,5 млн руб. Среди жертв дроппера оказалась блокадница Ленинграда. Против молодого человека возбудили дело о мошенничестве — часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса.
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