ПВО сбила 21 украинский дрон за три часа

За три часа над Россией сбили 21 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны. Дроны уничтожили в период с 20:40 мск до 23:50 мск 23 июля.

Больше всего беспилотников сбили над Черным морем — 10. Еще девять уничтожили над Азовском морем, два — над Краснодарским краем.

Ранее вечером в тот же день, с 19:00 до 20:00 мск, российские военные сбили 16 беспилотников над Крымом и Черным морем. Одна половина дронов была сбита над морем, другая — над Республикой Крым.