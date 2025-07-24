ПВО сбила 21 украинский дрон за три часа
За три часа над Россией сбили 21 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны. Дроны уничтожили в период с 20:40 мск до 23:50 мск 23 июля.
Больше всего беспилотников сбили над Черным морем — 10. Еще девять уничтожили над Азовском морем, два — над Краснодарским краем.
Ранее вечером в тот же день, с 19:00 до 20:00 мск, российские военные сбили 16 беспилотников над Крымом и Черным морем. Одна половина дронов была сбита над морем, другая — над Республикой Крым.
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