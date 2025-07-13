В Георгиевске на Ставрополье произошло веерное отключение электричества

Георгиевск (Фото: Андрей Зайцев / VK)

В городе Георгиевске и нескольких населенных пунктах Георгиевского округа Ставропольского края произошло веерное отключение электричества, сообщил глава округа Андрей Зайцев.

«Веерное отключение электроэнергии в Георгиевске, поселках Новом и Нижнезольском, станицах Незлобной и Александрийской, селе Краснокумском», — написал он в своем телеграм-канале.

Как уточнил Зайцев, это произошло из-за перегрева оборудования. Позднее он сообщил, что аварийные работы завершены и электроснабжение восстановили.

В конце июня электричество больше чем на час отключилось на юге Приморья. В 15:56 по местному времени (8:56 мск) аварийно отключилась линии электропередачи 500 кВ «Приморская ГРЭС — Хехцир 2». Уже в 16:12 линию успешно включили в работу, а через час Минэнерго края сообщило, что у большинства жителей снова появилось электричество.