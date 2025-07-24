Суд рассмотрит запрос об аресте сына режиссера «Слуги народа» по делу РДК

Коптевский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте одного из лидеров «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признан террористической организацией и запрещен в России) Василия Кирющенко. Информация об этом появилась в картотеке суда, обратил внимание РБК. Материал был зарегистрирован 23 июля, дата его рассмотрения пока не назначена.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщали, что в отношении Кирющенко возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.5 УК РФ — об организации деятельности террористической организации.

Однако, как следует из материалов Коптевского районного суда, ему вменяется не организация, а участие в такой деятельности — по части 2 статьи 205.5 УК. Ему заочно грозит до 20 лет лишения свободы.

13 июля Министерство внутренних дел объявило Кирющенко в розыск. В базе ведомства было указано, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако конкретное обвинение не уточнялось.

Василий Кирющенко является одним из идеологов РДК и принимает участие в боевых действиях на стороне Украины. Кирющенко родился в 1994 году, он — сын аетера и режиссера Алексея Кирющенко, который снял сериалы «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа», а также сыграл Марка в «Ликвидации» и Кирюху в «Сватах».

Кирющенко внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.