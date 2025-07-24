 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры в Стамбуле ,  
0 

Мединский ответил генсеку НАТО рассказом из жизни Мао Цзэдуна

Мединский напомнил Рютте о встрече лидеров партий в гражданскую войну в Китае
Сюжет
Переговоры в Стамбуле

Глава российской переговорной группы помощник президента Владимир Мединский, выступая перед журналистами в Стамбуле, напомнил генсенку НАТО Марку Рютте о проигрыше националистов в гражданской войне в Китае после личных встреч лидеров партий. Помощник президента отметил, что напоминает об этом «специально для господина [генсека НАТО Марка] Рютте, как большого любителя истории»

Речь шла о гражданской войне между коммунистами и националистами в 1927–1950 годах. Коммунистическую партию Китая возглавлял Мао Цзэдун, а лидером националистической партии Гоминьдан был Чан Кайши.

«Чан Кайши все время настаивал, что надо лично встретиться и обо всем договориться. По-моему, в итоге раз пять встречались, <...> только это не привело к окончанию гражданской войны», — сказал Мединский.

Как подчеркнул он, при этом базовые вопросы и противоречия решены не были, война продолжалась.

«Несмотря на массированную западную военную помощь, все равно националисты проиграли эту войну, победили коммунисты», — резюмировал Мединский.

Мединский описал цель возможной встречи Путина и Зеленского
Политика
Представители делегации РФ во главе с Владимиром Мединским вышли к СМИ после третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, 23 июля 2025 года

Мединский имеет ученую степень доктора исторических наук. Он отмечал, что именно «хорошее образование» и «хорошее знание истории» помогает успешно вести переговоры.

Однако Рютте неоднократно выступал с критикой в отношении состава российской делегации. После второго раунда переговоров, он заявил, что в переговорах с российской стороны принял участие «историк», который «начал объяснять историю России с 1250 года».

В начале июня в Лондоне Рютте сказал, что за столом переговоров должен находиться президент России Владимир Путин. Мединский по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле пояснил, что возможная встреча президентов России и Украины должна поставить «точку». «Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать, не имеет смысла», — подчеркнул он.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова
Владимир Мединский Марк Рютте КНР гражданская война Китай
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Материалы по теме
Выступление Мединского после переговоров в Стамбуле. Текст
Политика
Мединский заявил о надежде на четвертый раунд переговоров с Украиной
Политика
Мединский подтвердил выполнение гуманитарных договоренностей с Украиной
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 91,79 (+0,01) Инвестиции, 23 июл, 19:13 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 78,45 (+0,36) Инвестиции, 23 июл, 19:13
ПВО сбила 21 украинский дрон за три часа Политика, 00:35
США помогут Киеву с ремонтом БМП Bradley и ЗРК за $322 млн Политика, 00:34
Мединский ответил генсеку НАТО рассказом из жизни Мао Цзэдуна Политика, 00:26
В Ставропольском крае объявили угрозу атаки беспилотников Политика, 00:26
Суд рассмотрит запрос об аресте сына режиссера «Слуги народа» по делу РДК Общество, 00:19
WSJ узнало о присутствии имени Трампа в файлах Эпштейна Политика, 00:14
Глава нацразведки пригрозила Обаме сроком за измену и попытку переворота Политика, 00:05
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Почему программу саммита ЕС — Китай сократили до одного дня Политика, 00:01
Нейросети начнут проверять резюме кандидатов на госслужбу Технологии и медиа, 00:00
В пламени разбившегося в Италии самолета уцелел автомобиль Общество, 23 июл, 23:55
В Новороссийске объявили угрозу атаки дронов Политика, 23 июл, 23:41
Выступление Мединского после переговоров в Стамбуле. Текст Политика, 23 июл, 23:21
На Крымском мосту перекрыли движение транспорта Политика, 23 июл, 23:15
Мединский подтвердил выполнение гуманитарных договоренностей с Украиной Политика, 23 июл, 23:13