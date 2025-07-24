Мединский ответил генсеку НАТО рассказом из жизни Мао Цзэдуна

Глава российской переговорной группы помощник президента Владимир Мединский, выступая перед журналистами в Стамбуле, напомнил генсенку НАТО Марку Рютте о проигрыше националистов в гражданской войне в Китае после личных встреч лидеров партий. Помощник президента отметил, что напоминает об этом «специально для господина [генсека НАТО Марка] Рютте, как большого любителя истории»

Речь шла о гражданской войне между коммунистами и националистами в 1927–1950 годах. Коммунистическую партию Китая возглавлял Мао Цзэдун, а лидером националистической партии Гоминьдан был Чан Кайши.



«Чан Кайши все время настаивал, что надо лично встретиться и обо всем договориться. По-моему, в итоге раз пять встречались, <...> только это не привело к окончанию гражданской войны», — сказал Мединский.

Как подчеркнул он, при этом базовые вопросы и противоречия решены не были, война продолжалась.

«Несмотря на массированную западную военную помощь, все равно националисты проиграли эту войну, победили коммунисты», — резюмировал Мединский.

Мединский имеет ученую степень доктора исторических наук. Он отмечал, что именно «хорошее образование» и «хорошее знание истории» помогает успешно вести переговоры.

Однако Рютте неоднократно выступал с критикой в отношении состава российской делегации. После второго раунда переговоров, он заявил, что в переговорах с российской стороны принял участие «историк», который «начал объяснять историю России с 1250 года».

В начале июня в Лондоне Рютте сказал, что за столом переговоров должен находиться президент России Владимир Путин. Мединский по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле пояснил, что возможная встреча президентов России и Украины должна поставить «точку». «Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать, не имеет смысла», — подчеркнул он.