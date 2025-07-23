В Новороссийске объявили угрозу атаки дронов

Жителей Новороссийска предупредили об угрозе атаки дронов, сообщение опубликовал глава города Андрей Кравченко в телеграм-канале.

На Крымском мосту было перекрыто движение транспорта.

Аэропорт Сочи ранее приостановил прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в телеграм-канале о работе ПВО на Арабатской стрелке. Он также рассказал, что в Геническе сбили БПЛА. «Сотрудники МЧС локализуют возгорание. Предварительно жертв нет», — написал Сальдо.