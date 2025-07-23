В пламени разбившегося в Италии самолета уцелел автомобиль

После падения сверхлегкого самолета на оживленную автомагистраль на севере Италии один из автомобилей проехал сквозь пламя и не загорелся, пишет Giornale di Brescia.

На видео, которые опубликовала газета, видно, как белый Nissan Juke выезжает невредимым из огненного облака после аварии. По подсчетам издания, скорость автомобиля была около 50 км/ч, а в зоне пламени машина находилась около 0,07 секунды.

Если бы машина оставалась там дольше, чем на несколько долей секунды, пластиковые детали, вероятно, загорелись, объясняет Giornale di Brescia.

Авария произошла в провинции Брешиа. Самолет стремительно потерял высоту и разбился недалеко от развязки автомагистралей A4 и A21, погибли 75-летний адвокат из Милана Серджио Равалья и его спутница Анна Мария Де Стефано.

На кадрах, которые публикует издание Corriere della Sera, видно, как несколько автомобилей не смогли резко остановиться и буквально проехали сквозь пламя. Обломки самолета также повредили несколько машин, но о пострадавших водителях не сообщается.

Как писало издание Il Messaggero со ссылкой на авиационного эксперта Луку Дзильяни, причиной катастрофы мог стать срыв потока — аэродинамическое явление, вызывающее потерю подъемной силы.