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В Италии при падении самолета на проезжую часть погиб адвокат

Giornale di Brescia: в Италии самолет рухнул на шоссе и взорвался, погиб адвокат

В провинции Брешиа на севере Италии сверхлегкий самолет упал на оживленную автомагистраль и загорелся, пишет издание Giornale di Brescia. На месте происшествия работают экстренные службы.

Самолет стремительно потерял высоту и разбился недалеко от развязки автомагистралей A4 и A21. После падения он загорелся. Как пишет издание, внутри находились 75-летний адвокат из Милана Серджио Равалья и его спутница Анна Мария Де Стефано.

Кадры публикует издание Corriere della Sera. На них видно, как несколько автомобилей не смогли резко остановиться и буквально проехали сквозь пламя. Обломки самолета также повредили несколько машин, но о пострадавших водителях не сообщается.

Прокуратура запросит анализ обломков, чтобы определить возможность проведения технической консультации.

Как пишет издание Il Messaggero со ссылкой на авиационного эксперта Луку Дзильяни, причиной катастрофы мог стать срыв потока — аэродинамическое явление, вызывающее потерю подъемной силы.

Разбившийся самолет — модель Freccia, его производит компания Promecc с 2011 года.

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Анастасия Лежепекова
Самолеты авиация авиакатастрофа Италия
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