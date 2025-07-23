В Севастополе обломки дрона упали на пляж
Осколки дрона упали на пляже «Наш Парус» в Севастополе, на месте работают спецслужбы, заявил губернатор Михаил Развожаев со ссылкой на предварительные данные севастопольской спасательной службы. Пострадавших нет, подчеркнул он.
Пляж «Наш Парус» находится в поселке городского типа Кача. Там обломки беспилотника упали также на территорию школы, повреждены несколько окон в образовательном учреждении и в двух соседних зданиях, сообщил губернатор. В Каче повреждения также получил легковой автомобиль.
Кроме того, в результате падения осколков сбитых дронов загорелась трава на Северной стороне Севастополя. Огонь локализовали, угрозы его распространения нет, уточнил Развожаев.
До этого губернатор Севастополя на фоне воздушной тревоги сообщил о шести сбитых дронах: три перехватили над полем в районе Качи и столько же — над Черным морем на большом отдалении от берега.
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