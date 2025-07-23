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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе обломки дрона упали на пляж

Сюжет
Военная операция на Украине
Обломки дрона упали на берегу севастопольского пляжа «Наш Парус» и на территорию школы в Каче, сообщил Развожаев. В школе и соседних зданиях повреждены окна. Пострадавших нет
Фото: Сергей Коровайный / Reuters
Фото: Сергей Коровайный / Reuters

Осколки дрона упали на пляже «Наш Парус» в Севастополе, на месте работают спецслужбы, заявил губернатор Михаил Развожаев со ссылкой на предварительные данные севастопольской спасательной службы. Пострадавших нет, подчеркнул он.

Пляж «Наш Парус» находится в поселке городского типа Кача. Там обломки беспилотника упали также на территорию школы, повреждены несколько окон в образовательном учреждении и в двух соседних зданиях, сообщил губернатор. В Каче повреждения также получил легковой автомобиль.

Кроме того, в результате падения осколков сбитых дронов загорелась трава на Северной стороне Севастополя. Огонь локализовали, угрозы его распространения нет, уточнил Развожаев.

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До этого губернатор Севастополя на фоне воздушной тревоги сообщил о шести сбитых дронах: три перехватили над полем в районе Качи и столько же — над Черным морем на большом отдалении от берега.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Севастополь Михаил Развожаев атака дронов
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Михаил Развожаев
политик, губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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