В Севастополе обломки дрона упали на пляж

Обломки дрона упали на берегу севастопольского пляжа «Наш Парус» и на территорию школы в Каче, сообщил Развожаев. В школе и соседних зданиях повреждены окна. Пострадавших нет

Фото: Сергей Коровайный / Reuters

Осколки дрона упали на пляже «Наш Парус» в Севастополе, на месте работают спецслужбы, заявил губернатор Михаил Развожаев со ссылкой на предварительные данные севастопольской спасательной службы. Пострадавших нет, подчеркнул он.

Пляж «Наш Парус» находится в поселке городского типа Кача. Там обломки беспилотника упали также на территорию школы, повреждены несколько окон в образовательном учреждении и в двух соседних зданиях, сообщил губернатор. В Каче повреждения также получил легковой автомобиль.

Кроме того, в результате падения осколков сбитых дронов загорелась трава на Северной стороне Севастополя. Огонь локализовали, угрозы его распространения нет, уточнил Развожаев.

До этого губернатор Севастополя на фоне воздушной тревоги сообщил о шести сбитых дронах: три перехватили над полем в районе Качи и столько же — над Черным морем на большом отдалении от берега.