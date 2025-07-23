Власти назначили выплату 195 тыс. руб. оставшимся без жилья курянам

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Правительство Курской области подписало постановление о выплатах 195 тыс. руб. жителям, чьи дома пострадали от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), не будучи расположенными в приграничных зонах. Об этом сообщает врио губернатора Александр Хинштейн.

«Они [получатели упомянутой выплаты] лишились мебели, техники, вещей. На эти деньги жители смогут хотя бы частично приобрести то, что потеряли, и вновь обустроить жилье», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Мера поддержки положена тем, кто уже получил федеральную компенсацию 150 тыс. руб. за утрату имущества, был вынужден временно покинуть свое жилье из-за повреждений. По данным региональных властей, сегодня на новую выплату 195 тыс. руб. могут рассчитывать 445 человек, включая 111 жителей Курска, чьи дома понесли ущерб в результате атаки ВСУ 15 апреля 2025 года.

Жителям Хинштейн сообщил о принятом решении ранее, когда он совместно с ними инспектировал ход восстановительных работ в трех многоэтажках Курска. Тогда он сообщил, что к середине сентября, по планам, строители должны завершить отделку, чтобы жители смогли вернуться в дома.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству выплатить по 65 тыс. руб. жителям Курской области, которые лишились жилья из-за боев. Хинштейн сказал, что выделенные из бюджета Курской области 195 тыс. руб. — это выплаты по 65 тыс. руб. за три месяца.

Такая мера являлась дополнительной к уже полагавшейся единовременной выплате 150 тыс. руб. Местные власти также обещали компенсировать стоимость аренды жилья переселенцам из следующего расчета: до 20 тыс. руб. гражданам и семьям с одним-двумя детьми и до 40 тыс. руб. многодетным семьям.