Власти назначили выплату 195 тыс. руб. оставшимся без жилья курянам
Правительство Курской области подписало постановление о выплатах 195 тыс. руб. жителям, чьи дома пострадали от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), не будучи расположенными в приграничных зонах. Об этом сообщает врио губернатора Александр Хинштейн.
«Они [получатели упомянутой выплаты] лишились мебели, техники, вещей. На эти деньги жители смогут хотя бы частично приобрести то, что потеряли, и вновь обустроить жилье», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
Мера поддержки положена тем, кто уже получил федеральную компенсацию 150 тыс. руб. за утрату имущества, был вынужден временно покинуть свое жилье из-за повреждений. По данным региональных властей, сегодня на новую выплату 195 тыс. руб. могут рассчитывать 445 человек, включая 111 жителей Курска, чьи дома понесли ущерб в результате атаки ВСУ 15 апреля 2025 года.
Жителям Хинштейн сообщил о принятом решении ранее, когда он совместно с ними инспектировал ход восстановительных работ в трех многоэтажках Курска. Тогда он сообщил, что к середине сентября, по планам, строители должны завершить отделку, чтобы жители смогли вернуться в дома.
Ранее президент Владимир Путин поручил правительству выплатить по 65 тыс. руб. жителям Курской области, которые лишились жилья из-за боев. Хинштейн сказал, что выделенные из бюджета Курской области 195 тыс. руб. — это выплаты по 65 тыс. руб. за три месяца.
Такая мера являлась дополнительной к уже полагавшейся единовременной выплате 150 тыс. руб. Местные власти также обещали компенсировать стоимость аренды жилья переселенцам из следующего расчета: до 20 тыс. руб. гражданам и семьям с одним-двумя детьми и до 40 тыс. руб. многодетным семьям.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ