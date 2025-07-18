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Военная операция на Украине ,  
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Украинского военного приговорили к 15 годам за действия в Курской области

Украинца Никитченко осудили за применение оружия против жителей Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинского военного приговорили к 15 годам за действия в Курской области
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Украинского военнослужащего Богдана Никитченко приговорили к 15 годам лишения свободы за применение оружия против мирных жителей села Дарьино Курской области в декабре 2024 года, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, 7 декабря 2024 года Никитченко, вооруженный гранатами Ф-1, автоматом и боеприпасами к нему, в составе подразделения незаконно вторгся на территорию России. Военнослужащий ВСУ принимал участие в блокировании села Дарьино, а также в дезорганизации деятельности в нем органов власти и недопущении эвакуации мирного населения. Кроме того, он открывал огонь по российским военнослужащим и местным жителям.

14 декабря 2024 года Никитченко задержали российские военнослужащие и передали следственным органам. Суд признал его виновным в совершении террористического акта на территории Курской области (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК — террористический акт).

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима.

В апреле 2-й Западный окружной военный суд приговорил стрелка 110-й отдельной бригады территориальной обороны армии Украины Анатолия Долинко к 15 годам лишения свободы. Он участвовал в оборудовании в близлежащих лесополосах наблюдательно-огневых позиций, а также в акциях, нацеленных на противодействие российским военнослужащим и дестабилизацию работы органов государственной власти.

Войска ВСУ вторглись в Курскую область в начале августа 2024 года. Площадь захваченных украинскими военными территорий, по данным Минобороны, составила 1268 кв. км (площадь всего региона — 29,9 тыс. кв. км). О полном освобождении Курской области Минобороны и Генштаб отчитались 26 апреля 2025 года.

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Евгений Вахляев
Курская область Военная операция на Украине приговор ВСУ
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