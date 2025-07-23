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Военная операция на Украине ,  
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Блогер Дмитрий Ларин заявил, что не планирует возвращаться в Россию

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Ларин
Дмитрий Ларин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Эмигрировавший блогер Дмитрий Ларин не собирается возвращаться в Россию, об этом он заявил в интервью на YouTube-канале «Книжный чел».

Он рассказал, что у него есть гражданства еще двух стран, а от российского паспорта он планирует отказаться, потому что опасается экстрадиции на Родину.

По делу Хованского задержали блогера Дмитрия Ларина
Общество
Дмитрий Ларин

Ларин родился в 1987 году в Архангельской области. Он ведет свой блог с 2012 года, его YouTube-канал насчитывает более 2 млн подписчиков.

Блогер уехал из России в 2021 году. По его словам, причин было несколько, но основная — дело против блогера Юрия Хованского, арестованного за оправдание терроризма. Уголовное дело возбудили за песню, спетую на стриме на YouTube. Записи с той трансляции разошлись по Сети, хотя сам Хованский не выкладывал ее на свой канал.

Ларин проходил по этому делу как свидетель. В 2021 году его задержали и отвезли на допрос, после чего блогер покинул Россию. После начала российской военной операции на Украине Ларин выступил с ее критикой.

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