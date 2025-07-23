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Адвокат главреда Baza начал готовить апелляцию на его арест

Главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов в Замоскворецком суде, 23 июля 2025 года
Главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов в Замоскворецком суде, 23 июля 2025 года (Фото: Иван Лабазников для РБК)

Адвокат главного редактора телеграм-канала Baza Глеба Трифонова Алексей Михальчик сразу после окончания заседания суда начал готовить апелляцию на арест журналиста. Об этом сообщает корреспондент РБК из здания суда.

Заседание прошло 23 июля в зале Замоскворецкого суда Москвы. Трифонову вменили три эпизода коррупции — дачу взятки в крупном размере, совершенную группой лиц по предварительному сговору, передавала Baza. Следствие настаивало на содержании журналиста в СИЗО, так как считало, что Трифонов может скрыться и уничтожить улики. В результате суд отправил Трифонова под арест до 20 сентября.

Защита настаивала, что Глеб Трифонов не признает вину и характеризуется исключительно положительно, в связи с чем просила не избирать в отношении него меру пресечения, связанную с лишением свободы.

Главреда Baza отправили в СИЗО по делу о взятках полицейским
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Глеб Трифонов в Замоскворецком суде, Москва, 23 июля 2025 года

Михальчик в ходе заседания заявил, что в материалах уголовного дела содержатся два протокола следственных действий с участием его подзащитного, однако оба были проведены с нарушением процессуальных норм. По его словам, законодательство прямо запрещает проведение допросов в ночное время, поскольку такие действия могут оказывать давление на подозреваемого и ограничивать его возможность эффективно защищаться и формировать правовую позицию.

Сам Трифонов заявил: «Я не совершал то преступление, которое мне инкриминируют. Я гарантирую, что буду являться по первому требованию следователей, по первому требованию суда, по первой необходимости. Я не планирую скрываться».

По версии следствия, Трифонов осознанно переводил деньги полицейским в обмен на служебную информацию. Его адвокат заявил, что журналист действительно приобретал данные у неназванного источника, но не имел возможности установить, кем именно будет конечный получатель — ни его статус, ни должность ему известны не были.

Трифонова задержали вместе с продюсером Татьяной Лукьяновой накануне, 22 июля. Перед этим в офисе Baza прошли обыски. В Следственном комитете сообщали, что они связаны с делом о превышении полномочий сотрудниками полиции из-за передачи информации.

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Денис Пантелеев Денис Пантелеев, Софья Полковникова
Baza арест взятка журналисты
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