Экс-посол США призвал релокантов отказаться от паспорта России

Майкл Макфол (Фото: x99 / Zuma / Global Look Press)

Российские эмигранты, переезжающие в США, должны отказаться от гражданства России, заявил бывший посол США в Москве Майкл Макфол в интервью Юрию Дудю (признан Минюстом иноагентом).

Так дипломат ответил на вопрос, почему власти некоторых стран ограничивают права российских эмигрантов, чем отталкивают тех, кто хотел бы переехать. По мнению Макфола, человек, переезжающий в Америку, должен сделать выбор: быть лояльным либо США, либо «Путину».

«Многие россияне хотят эмигрировать, но не хотят отказываться от российского паспорта. Двойное гражданство? Нет-нет-нет. Вы должны быть лояльны либо нашей стране, либо Путину, нельзя и то и другое одновременно. Это мое личное мнение», — заявил он.

Макфол добавил, что поддерживает россиян, которые готовы отказаться от российского гражданства и жить в США на постоянной основе. «Но если вы готовы отказаться от российского паспорта и навсегда переехать в мою страну, я хочу, чтобы вы могли открыть банковский счет, чтобы мы выдали вам грин-карту и чтобы вы стали гражданином США», — сказал он.

Макфол работал в России в должности посла с 2012 по 2014 год. До этого он был специальным помощником президента США по вопросам национальной безопасности и директором отдела России и Евразии при Совете национальной безопасности США. С 2016 года ему запретили въезд в Россию и внесли в санкционный список.

В 2022 году Макфол написал в соцсети X «Русский народ, как тебе не стыдно» и выступил против проведения военной операции на Украине. В 2023 году он предложил ввести запрет на туристические поездки для всех граждан России либо добавить сбор на восстановление Украины к стоимости всех виз в демократические страны мира.