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В Подмосковье арестовали убившего инвалида мигранта

Фото: ГСУ СК России по Московской области
Фото: ГСУ СК России по Московской области

В подмосковном Щелково расследуют гибель инвалида после драки с мигрантом. Подозреваемый в избиении иностранец арестован, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили РБК в пресс-службе управления СКР по Московской области. Там отметили, что инцидент произошел в воскресенье, 20 июля.

«Обвиняемый, находясь в алкогольном опьянении, вступил в конфликт с проходящим мимо мужчиной. В ходе ссоры фигурант нанес ему удар, от которого потерпевший упал и ударился головой», — рассказали в СКР.  От полученных повреждений мужчина скончался, а его убийца скрылся с места происшествия, отметили в ведомстве.

В Подмосковье арестовали убившего инвалида мигранта
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Фото:СУ СК России по Калужской области

Следствие установило, что иностранец находился в стране нелегально. В связи с этим СКР собирается выяснить в рамках расследования уголовного дела, кто из «ответственных должностных лиц» помогал обойти закон.

Как пишет МК, установить подозреваемого и восставить картину преступления удалось благодаря записи с камер наружного наблюдения. Они запечатлели от начала до конца всю драку на малолюдной улице Рудакова, с одной стороны которой лес, а с другой — двухэтажные дома.

Погибший — 49-летний глухонемой — проходил мимо мужчин, которые что-то искали в мусорных контейнерах. По данным издания, это были граждане Узбекистана, трудившиеся разнорабочими местной управляющей компании. Один из них нанес прохожему два удара в живот и удар в голову. Когда тот упал, иностранцы оттащили тело жертвы в кусты и убежали. Его телефон и другие вещи они не тронули.

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Московская область СКР мигранты избиение уголовное дело
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