Несовершеннолетним мигрантам грозит депортация за изнасилование девочки

Фото: СУ СК России по Калужской области

Правоохранительные органы рассматривают вопрос о депортации несовершеннолетних иностранцев, совершивших сексуальное насилие над малолетней жительницей Калужской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального отдела Следственного комитета (СК).

«По решению суда фигуранты помещены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, их родители — в Центр временного содержания иностранных граждан, а также рассматривается вопрос об их депортации», — говорится в сообщении.

Потерпевшая девочка, со своей стороны, помогла следствию. Угрозы ее жизни и здоровью нет, заверили в СК.

О том, что мальчики десяти и одиннадцати лет, дети граждан Таджикистана, совершили действия сексуального характера в отношении школьницы, жительницы Боровского района, сообщил губернатор области Владислав Шапша. Он назвал случай «вопиющим» и попросил правоохранителей проявить «максимальную возможную жесткость».

Инцидент произошел, когда дети вместе гуляли, отметили в МВД. Потерпевшая еще не достигла четырнадцати лет.

Следователи сразу обратили внимание, что задержанные взрослые находились в регионе «с нарушением установленного порядка пребывания», отметил Шапша, заявив, что теперь нужно выяснить, кто им помогал обходить законы.

Центральный аппарат СК России потребовал доклад о расследовании дела, сообщила его пресс-служба.