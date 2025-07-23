ТАСС узнал об отправке актера из «Слова пацана» на спецоперацию

Фото: Сергей Базанов / VK

Арестованный актер Сергей Базанов, который сыграл роль Демида, члена группировки «Универсам», в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», заключил контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий на Украине, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным ТАСС, он заключил контракт еще осенью 2024 года. Помимо Базанова на военную операцию отправились три его подельника, проходящих по тому же делу.

«Сергей Базанов, Григорий Галустов, Евгений Николаев и еще один фигурант осенью прошлого года подписали контракт с Минобороны и убыли в зону СВО, где на сегодняшний день выполняют боевые задачи», — передает агентство слова собеседника.

По данным следствия, банда, в которую входил Базанов, напала на бизнесмена в Большом Полуярославском переулке в Москве. Ее участники выстрелили в голову потерпевшему из пистолета, похитили у него сумку с $900 тыс. и скрылись.

Актера арестовали в 2023 году, ему предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц или организованной группой из корыстных побуждений — подпункт «ж», «з» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.