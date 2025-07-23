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Политика ,  
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АТОР предупредила о новой системе контроля за туристами в Евросоюзе

АТОР: ЕС вводит биометрическую систему контроля за въездом и выездом туристов
Париж, Франция
Париж, Франция (Фото: Tom Nicholson / Reuters)

Страны Евросоюза начали внедрение биометрической системы контроля за туристами, не имеющими гражданства ЕС, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Новую систему въезда и выезда (Entry/Exit System, EES) начнут постепенно внедрять с 12 октября 2025 года, а полноценно запустят к 9 апреля 2026 года.

По данным АТОР, EES будет автоматически регистрировать каждого туриста, не имеющего гражданства Евросоюза, при пересечении границ Шенгенской зоны. Она будет фиксировать точное время и место въезда или выезда.

Все приезжие обязаны будут предоставить отпечатки пальцев и биометрические данные лица при первом пересечении Шенгенской границы. При последующих визитах в течение трех лет будут проводить только биометрическое сканирование лица. Если человек откажется предоставить биометрические данные, то не сможет въехать в страну.

Как передает ассоциация туроператоров, EES заменит существующую систему ручного проставления штампов в паспортах.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

В АТОР добавили, что ужесточение также коснется и россиян.

«Российские путешественники, как и граждане других неевропейских стран, ограничены пребыванием в Шенгенской зоне 90 днями в течение любых 180 дней. Соответственно, контроль за их пребыванием в странах Шенгенской зоны с внедрением EES ужесточится», — пояснили в ассоциации.

Новая система будет автоматически фиксировать нарушения сроков пребывания, которые могут повлечь запрет на повторный въезд не только в то государство, где были нарушены сроки пребывания, но и в другие страны Евросоюза.

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Александра Озерова
АТОР Ассоциация туроператоров России ЕС Евросоюз ужесточение
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