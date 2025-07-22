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Губернатор потребовал «жесткости» к изнасиловавшим школьницу детям

Шапша потребовал максимальной жесткости к малолетним насильникам девочки
Фото: Вадим Жернов / РИА Новости
Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

В Калужской области мальчики десяти и 11 лет, дети граждан Таджикистана, совершили действия сексуального характера в отношении малолетней жительницы Боровского района, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале. Он назвал случай «вопиющим» и попросил правоохранителей проявить «максимальную возможную жесткость».

«По версии оперативников, во время совместной прогулки подозреваемые совершили в отношении ребенка действия сексуального характера», — уточнили в региональном управлении МВД.

Расследуется дело по ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса — насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

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Фото:ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Подозреваемых поместили в центр содержания несовершеннолетних, их родителей задержали, отметил калужский губернатор. Он обратил внимание, что задержанные взрослые — граждане Таджикистана, которые находились в регионе «с нарушением установленного порядка пребывания».

Следствию, по словам Шапши, предстоит теперь выяснить, кто им помогал обходить законы.

«Кто помогал им оформлять документы. Кто предоставил работу, не проверив, соблюдают ли они все правила пребывания здесь», — написал он.

Губернатор добавил, что местные власти оказывают силовикам необходимую помощь, чтобы «следствие прошло быстро и наказание было неизбежным».

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Теги
Денис Малышев
Калужская область Владислав Шапша сексуальное насилие полиция нелегальные мигранты
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