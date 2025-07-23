Франция призвала Украину отменить закон об ограничении полномочий НАБУ
Франция выразила обеспокоенность в связи с принятием на Украине закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в эфире France Inter.
По его словам, Париж разделяет позицию Еврокомиссии и надеется, что Киев пересмотрит решение.
Дипломат подчеркнул, что страны — кандидаты в Евросоюз должны соблюдать требования по борьбе с коррупцией, верховенству права и независимости судебной системы.
«Еще не поздно отказаться от этого. Мы будем очень пристально следить за данным вопросом», — отметил Аддад. Он уточнил, что глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро уже обсуждал эту тему с украинским коллегой Андреем Сибигой и диалог продолжается.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне подписал законопроект, согласно которому НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора страны. Это вызвало массовые протесты с участием мэра Киева Виталия Кличко. Зеленский позже заявил, что реформа необходима для «очистки» ведомств от внешнего влияния, в первую очередь российского. В НАБУ и САП заявили, что новый закон «фактически уничтожает независимость» бюро и прокуратуры.
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