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В Петербурге у ФСБ задержали американцев, израильтянина и петербуржца

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Полиция задержала группу туристов, привлекших внимание у здания управления ФСБ на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка». Среди задержанных оказались два гражданина США, израильтянин и 20-летний петербуржец.

По информации издания, накануне вечером дежурный ФСБ сообщил в полицию о «подозрительных гражданах», которые снимали фасад здания и вели себя агрессивно. Прибывшие на место сотрудники полиции доставили в отдел четверых мужчин, которые по пути из Большой хоральной синагоги решили потанцевать у «Большого дома».

В отношении задержанных составили протоколы о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП России) и поместили их в камеру.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали 22-летнего мужчину, который во время конфликта с соседом использовал газовый пистолет. Как сообщили РБК в ГУ МВД по региону, инцидент произошел вечером 20 июля на лестничной площадке дома на Ланском шоссе.

Между двумя соседями возник словесный конфликт, в ходе которого молодой человек произвел выстрел из газового пистолета в лицо 41-летнего мужчины. Пострадавший с ожогом глаз был госпитализирован.

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