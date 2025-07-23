Росприроднадзор заявил о продолжении утечки из танкера «Волгонефть-212»

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Затонувший танкер «Волгонефть-212» продолжает загрязнять Черное море нефтепродуктами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя Росприроднадзора в ходе судебного заседания, которое проходит в Арбитражном суде Краснодарского края.

По данным ведомства, затонувшее судно полностью ушло под воду с восемью танками нефтепродуктов, часть которых разрушилась при крушении, а часть погрузилась на дно.

На уточняющий вопрос судьи о том, наблюдалась ли течь из всех танков, представитель Росприроднадзора дала утвердительный ответ. «Актами водолазного обследования подтверждается, что нефтепродукты сочились на протяжении всего обследования, пока такие обследования проводились», — пояснила она.

Судно, расколовшееся на две части после крушения, на момент аварии не имело действующих классификационных свидетельств, а его эксплуатация велась с нарушениями сроков плавания и требований к персоналу, уточнила представитель ведомства.

Росприроднадзор оценил ущерб от инцидента в 49 млрд руб., однако ни владелец, ни фрахтователь танкера добровольно не компенсировали эти расходы и не участвуют в ликвидации последствий ЧП, уточнила представитель ведомства.

Как пишет «Интерфакс», ответчики на заседание не явились.

14 июля стало известно, что владельцы танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение в Керченском проливе, намерены обжаловать решение Арбитражного суда Краснодарского края, который отказал в создании фондов ограниченной ответственности для покрытия расходов на ликвидацию последствий аварии.

Ранее, в марте 2025 года, компании предложили сформировать два компенсационных фонда на общую сумму свыше 1 млрд руб. По утверждению представителя «Волгатранснефти», такая мера позволила бы удовлетворить требования истцов и других заинтересованных сторон.