 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
0 

Росприроднадзор заявил о продолжении утечки из танкера «Волгонефть-212»

Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Затонувший танкер «Волгонефть-212» продолжает загрязнять Черное море нефтепродуктами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя Росприроднадзора в ходе судебного заседания, которое проходит в Арбитражном суде Краснодарского края.

По данным ведомства, затонувшее судно полностью ушло под воду с восемью танками нефтепродуктов, часть которых разрушилась при крушении, а часть погрузилась на дно.

На уточняющий вопрос судьи о том, наблюдалась ли течь из всех танков, представитель Росприроднадзора дала утвердительный ответ. «Актами водолазного обследования подтверждается, что нефтепродукты сочились на протяжении всего обследования, пока такие обследования проводились», — пояснила она.

Судно, расколовшееся на две части после крушения, на момент аварии не имело действующих классификационных свидетельств, а его эксплуатация велась с нарушениями сроков плавания и требований к персоналу, уточнила представитель ведомства.

Разборка танкера за две минуты: кадры утилизации «Волгонефти-239»
Общество

Росприроднадзор оценил ущерб от инцидента в 49 млрд руб., однако ни владелец, ни фрахтователь танкера добровольно не компенсировали эти расходы и не участвуют в ликвидации последствий ЧП, уточнила представитель ведомства.

Как пишет «Интерфакс», ответчики на заседание не явились.

14 июля стало известно, что владельцы танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение в Керченском проливе, намерены обжаловать решение Арбитражного суда Краснодарского края, который отказал в создании фондов ограниченной ответственности для покрытия расходов на ликвидацию последствий аварии.

Ранее, в марте 2025 года, компании предложили сформировать два компенсационных фонда на общую сумму свыше 1 млрд руб. По утверждению представителя «Волгатранснефти», такая мера позволила бы удовлетворить требования истцов и других заинтересованных сторон.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Александр Рекун
Волгонефть танкеры разлив мазута Росприроднадзор суд
Материалы по теме
ФНС подала иск о банкротстве владельца танкера «Волгонефть-212»
Общество
Специалисты начали срезать кормовую часть затонувшего «Волгонефть-212»
Общество
Минтранс сообщил о завершении демонтажа кормы танкера «Волгонефть-239»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 91,78 (+0,26) Инвестиции, 22 июл, 17:51 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 78,09 (-0,24) Инвестиции, 22 июл, 17:51
«Суспільне» сообщило о встрече делегации Украины с Эрдоганом в Анкаре Политика, 15:30
На Украине взяли администратора русскоязычного форума киберпреступников Технологии и медиа, 15:26
В трех городах Украины анонсировали акции протеста в защиту НАБУ Политика, 15:22
Россияне оценили удовлетворенность благоустройством городов Недвижимость, 15:17
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсы РБК и GigaChat, 15:15
Муфтий Башкирии пояснил, почему назвал мусульман примитивно размышляющими Общество, 15:15
Синоптик предупредила москвичей о жаре на выходных Общество, 15:12
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Офис для себя: зачем жители Москвы покупают рабочие пространства в ЖК Недвижимость, 15:08
Игрок «Челси» «напугался до смерти» из-за поведения Трампа на клубном ЧМ Спорт, 15:05
Франция призвала Украину отменить закон об ограничении полномочий НАБУ Политика, 15:01
В Госдуме отметили десятикратный рост числа «белых» майнеров в России Крипто, 15:00
Как элитная недвижимость определяет образ жизни Стиль, 14:59
Дельфинов заметили в водах недалеко от Петербурга. Видео Общество, 14:55
Складные стулья и запасы еды: как СМИ ожидают переговоры России и Украины Политика, 14:48