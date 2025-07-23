Минобороны сообщило об ударе по предприятию ВПК Украины
Вооруженные силы России поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины и пункт управления беспилотниками, сообщило Минобороны.
«Нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения», — говорится в сообщении.
Удары нанесены оперативно-тактический авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.
Также российские войска нанесли удар по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.
Минобороны 19 июля сообщило о нанесении группового удара по предприятиям ВПК Украины, которые производят составные части ракет и ударных беспилотников. Также военные поразили территориальный центр комплектования, инфраструктуру военного аэродрома и места подготовки к запуску ударных БПЛА.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ