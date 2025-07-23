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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе по предприятию ВПК Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы России поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины и пункт управления беспилотниками, сообщило Минобороны.

«Нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения», — говорится в сообщении.

Удары нанесены оперативно-тактический авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Также российские войска нанесли удар по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.

Минобороны 19 июля сообщило о нанесении группового удара по предприятиям ВПК Украины, которые производят составные части ракет и ударных беспилотников. Также военные поразили территориальный центр комплектования, инфраструктуру военного аэродрома и места подготовки к запуску ударных БПЛА.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Евгений Вахляев
Военная операция на Украине Минобороны Россия Украина ВПК
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