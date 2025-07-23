Генпрокуратура объяснила причины запрета «движения сатанистов»
«Международное движение сатанистов» запретили и признали экстремистским за связь с проявлениями радикального национализма и неонацизма, объяснила Генеральная прокуратура на своем сайте.
Еще одной причиной надзорное ведомство назвало экстремистскую идеологию, на которой основано движение. Движение пропагандирует ненависть и вражду к традиционным религиозным конфессиям. «Его участники публично призывают к экстремизму, а также к уничтожению, повреждению и осквернению православных храмов, часовен, поклонных крестов», — говорится в сообщении.
Помимо этого, как сообщило ведомство, участники движения совершают различные преступления, например ритуальные убийства.
23 июля 2025 года Верховный суд признал «Международное движение сатанизма» экстремистским и запретил его деятельность. Заседание прошло в закрытом режиме, поэтому суд не раскрыл, в чем именно заключается угроза.
Решение о признании международного движения сатанизма экстремистским распространяется не только на формально зарегистрированные организации, но и на незарегистрированные группы и сообщества, пояснил в разговоре с РБК судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко.
Также Иванишко предупредил, что маркетплейсам придется снять с продажи товары, содержащие символику сатанизма. Это могут быть сережки с перевернутыми крестами, медальоны с Бафометом и пентаграммой и различные кулоны с надписями на латыни, прославляющими сатану.
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