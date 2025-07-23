Осужденную за фейки педиатра Буянову этапировали в колонию в Костроме

Осужденную за фейки об армии педиатра Буянову этапировали в колонию в Костроме

Надежда Буянова (Фото: Павел Бедняков / AP / ТАСС)

Врача-педиатра Надежду Буянову этапировали в исправительную колонию № 3 в Костроме, сообщил «РИА Новости» ее адвокат Оскар Черджиев.

«Ее отправили в исправительную колонию № 3 в Костроме. Доехала или нет, пока точно не знаю», — передает агентство его слова.

Исправительная колония № 3 в Костроме — это женская исправительная колония общего режима. Там отбывает наказание театральный режиссер Евгения Беркович, осужденная по делу об оправдании терроризма за спектакль «Финист Ясный Сокол» о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама.

68-летнюю Буянову в 2024 году осудили на 5,5 лет колонии общего режима за фейки об армии.

Поводом для заведения дела стали сообщения в СМИ, согласно которым педиатр, узнав на приеме, что 7-летний мальчик тоскует по отцу, погибшему в зоне военной операции, «отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины». Мать мальчика Анастасия Акиньшина заявила, что Буянова на приеме назвала погибшего отца ребенка законной «целью для Украины» и сказала, что «Россия виновата сама».

Буянова отрицает эти обвинения. «Нет никаких подтверждений нашего разговора. Где она такие фразы взяла?» — сказала она об обвинении со стороны Акиньшиной. Аудио или видеозаписи приема в кабинете Буяновой не вели. Прокуратура сослалась на видеозапись из поликлиники, где запечатлена ссора между Буяновой и Акиньшиной, но в открытом доступе этой записи нет. Акиньшина на очной ставке не смогла вспомнить, слышал ли ее сын разговор с врачом, а на допросе 30 мая сказала, что мальчик был в кабинете.

Мальчика в суде не допрашивали, его опросил сотрудник ФСБ. В представленном в суде протоколе мальчик заявил, что врач назвала его отца «законной целью Украины». Защита и Буянова позже усомнились в том, что ребенок мог говорить такими сложными фразами.

В поддержку Буяновой высказались более 150 врачей, призвавших освободить ее из-под ареста.