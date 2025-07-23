Новгородского министра транспорта поместили в СИЗО по делу о взятке

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Басманный суд Москвы постановил поместить под стражу в СИЗО на один месяц и 30 суток министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова, обвиняемого в получении крупной взятки.

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Чиновнику вменили преступление по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса, максимальное наказание по ней — до 15 лет лишения свободы.

На помещении задержанного в СИЗО настаивал следователь, тогда как адвокат просил об иной мере пресечения, отметили в суде.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты и обвиняемого об избрании в отношении обвиняемого Куранова К.С. меры пресечения, не связанной с заключением под стражу», — говорится в сообщении.

До этого по делу о крупной взятке арестовали также зампредседателя правительства Новгородской области Станислава Шульцева. В регионе он курирует сферы транспорта, дорожного хозяйства и охрану культурного наследия.

37-летний Константин Куранов занял кресло областного министра транспорта и дорожного хозяйства в июле 2022 года. До этого он работал в «Новгородавтодоре».

Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов заявил, что региональные власти оказывают все необходимое содействие правоохранительным органам.